В Крыму планируются отставки из-за дела Кабанова о хищениях

Чиновников администраций курортных городов, в том числе Евпатории и Феодосии, могут отправить в отставку в рамках расследования дела бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова, курировавшего федеральную целевую программу по развитию полуострова. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Отставки могут затронуть Евпаторию, Феодосию, Саки, Судак и Армянск», — сказал источник.

Ранее сообщалось, что Кабанова обвиняют в хищении 57 млн рублей при строительстве водовода к Симферополю в 2020 году, страдавшему от нехватки воды. Как уточнил сам бывший вице-премьер Крыма, дело в отношении него связано со строительством «водовода от Ивановского водозабора до Межгорного водоузла».

Кабанов был задержан 23 сентября. За день до этого стало известно о его увольнении. Он занимал пост вице-премьера Крыма с ноября 2018 года, курировал строительство, в частности, реализацию федеральной целевой программы развития региона.