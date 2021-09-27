В Китае увидели возможности для восстановления отношений с США

Освобождение финансового директора Huawei Мэн Ваньджоу является возможностью для перезагрузки двусторонних отношений с США, но «токсичная политическая риторика» все еще может «отравить» атмосферу, пишет китайская газета Global Times.

В материале отмечается, что недавнее заявление сенатора США Марко Рубио, который назвал освобождение Ваньджоу «еще одним примером опасно мягкого подхода администрации Байдена» к Китаю, ставящим под вопрос способность американского лидера противостоять угрозе, исходящей от компании и Коммунистической партии КНР, было «абсурдным». Подчеркивается, что правительство Соединенных Штатов не может использовать свой огромный государственный аппарат «для произвольного преследования китайских граждан и компаний».

«Возвращение Мэн домой рассматривается как знак ослабления двусторонней экономической и торговой напряженности. Относительно позитивный сигнал является редким и заслуживающим одобрения в нынешнем контексте. Обе стороны должны воспользоваться возможностью, чтобы охладить торговые споры, а не обострить их», — говорится в материале.

25 сентября Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия освободил финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу из под домашнего ареста, после чего министерство юстиции Канады разрешило ей покинуть страну. Она заключила сделку с властями США, требовавшими ее экстрадиции из-за подозрений в нарушении американских торговых санкций против Ирана. Менеджер частично признала вину в обмен на прекращение попыток добиться ее выдачи.

Рассмотрение дела Ваньчжоу длилось более двух с половиной лет. Она была задержана 1 декабря 2018 года в аэропорту Ванкувера по запросу американской прокуратуры. Спустя десять дней менеджера Huawei выпустили под залог в 10 млн канадских долларов (7 млн долларов США). С тех пор Ваньчжоу проживала в доме мужа в Ванкувере, ожидая окончательного решения об экстрадиции.