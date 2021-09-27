Торговая палата попросила правительство США возобновить выдачу виз в России

Американская торговая палата в России (AmCham) обратилась к правительству США с просьбой возобновить выдачу неиммиграционных виз в посольстве в Москве. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на главу AmCham Алексиса Родзянко.

Он отметил, что прекращение выдачи виз сильно мешает бизнес-сообществу, так как более 20 тыс. российских сотрудников американских компаний не могут получить разрешения на въезд в Соединенные Штаты.

«Когда визы — деловые визы, не иммиграционные — не выдаются, это, естественно, мешает таким встречам. Это означает еще одно ограничение плюс к ковиду», — сказал он.

Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что Вашингтон манипулирует визами для оказания давления на другие страны. В публикации отмечается, что США уже много лет «чинят препятствия» в оформлении виз для российских представителей, которые направляются на мероприятия ООН, проходящие в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.