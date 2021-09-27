Минск обвинил Прибалтику и Польшу в переброске террористов в Белоруссию

Замглавы белорусского МВД, командующий внутренними войсками Николай Карпенков заявил журналистам, что прибалтийские страны и Польша перебрасывают в Белоруссию экстремистов под видом нелегальных мигрантов. Такое мнение он выразил в интервью минскому телеканалу СТВ.

Карпенков считает, что эти страны развязали против Минска гибридную войну с помощью мигрантов.

«Бедные женщины, бедные дети — опять, как всегда, прячась за ними, забрасывают нам сюда потенциальных диверсантов, конкретно угрожая нам оттуда оружием», — описал ситуацию замглавы МВД. По его словам, белорусские власти пресекли более 700 попыток выдворения из Польши и Литвы в Белоруссию.

Также госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович рассказал телеканалу ОНТ, что на белорусскую территорию пытались «вытолкнуть» более 8,5 тыс. человек.

В последние месяцы Литва, Латвия и Польша заявляют, что задерживают на границе с Белоруссией все больше мигрантов. В Минске, в свою очередь, утверждают, что эти страны насильно выдворяют нелегалов, причем многих — c телесными повреждениями.