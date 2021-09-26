Генсек партии Меркель рассказал о возможностях формирования коалиции в бундестаге

Генеральный секретарь Христианско-демократического союза (входит в правящий блок ХДС/ХСС) Пауль Цимиак в эфире телеканала ZDF рассказал о возможностях формирования коалиции в бундестаге.

Он отметил, что создание коалиции с партией «Союз 90/Зеленые» и «Свободной демократической партией» — этот вариант в немецких СМИ называют «ямайка» из-за традиционной цветовой окраски партий -— является возможным.

«Да, этот вариант рассматривается, посмотрим, какие дальше будут результаты», — считает Цимиак.

Ранее появились первые прогнозы по распределению мест в бундестаге.

Первый вариант назвали «большой коалицией», в него входят СДПГ и ХДС/ХСС. Второй вариант — «светофор» — предполагает коалицию СДПГ, «Свободной демократической партии» и «Союза 90/Зеленые», а третий — «ямайка» — коалицию ХДС/ХСС, «Свободной демократической партии» и «Союза 90/Зеленые».