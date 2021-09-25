Кадыров со смехом объявил результаты выборов в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров, объявляя итоги голосования в Чечне в ходе выборов в Госдуму, не смог сдержать смеха. Трансляцию его выступления опубликовал Telegram-канал телеканала RT.

«У нас в республике «Единая Россия» получила 96 процентов, КПРФ — 0,75 процента, а ЛДПР — вообще ниже того», — сказал Кадыров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

При этом он подчеркнул, что полученный результат является результатом плодотворной совместной работы, а также показывает доверие избирателей к политике президента.

Путин, в свою очередь, отметил, что цифры могут показаться нереалистичными. Однако, по его словам, если взглянуть на всю проделанную в регионе работу, в том числе и на строительство города Грозный, то предпочтения избирателей становятся понятными.

25 сентября президент встретился с лидерами партий, прошедших в Госдуму по итогам выборов 17-19 сентября. Он подвел итоги избирательной кампании, обозначил главные задачи, стоящие перед новым созывом, а также прокомментировал некоторые инициативы политиков.

В частности, президент поручил избранным депутатам вне зависимости от политических ориентиров выполнять те обещания, которые они дали в ходе предвыборной кампании, а среди приоритетных задач назвал повышение уровня и доступности образования и здравоохранения, продолжение структурных изменений в экономике и применение высоких технологий в ее отраслях.