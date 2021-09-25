Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих у дома мэра Ниццы Кристиана Эстрози, сообщает газета Nice-Matin.

«Несколько человек были отброшены полицией с помощью слезоточивого газа, когда они хотели устроить демонстрацию под окнами дома Кристиана Эстрози в рамках манифестации против санитарных пропусков в эту субботу в Ницце», — указано в сообщении.

Эстрози заявил, что он не будет поддаваться на провокации протестующих и поблагодарил полицию за обеспечение безопасности его семьи.

«Как государственное должностное лицо я привык к разногласиям, вызывающим провокации, и это часть обязанностей, которые я выполняю. Нападать на дом моей семьи - это невыразимо и иллюстрирует дикость тех, кто утверждает, что защищает правое дело», — заявил Эстрози.

Акция протеста была организована противниками введения санитарных пропусков для посещения кафе, ресторанов, крупных торговых центров, а также для поездок на самолетах и в поездах дальнего следования.

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