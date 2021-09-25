Лавров: у Москвы нет сведений о том, что ЕС не признает результаты выборов в России

У России нет сведений о том, что Евросоюз официально не признает итоги выборов в России. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«У нас никаких указаний на то, что кто-то там официально отвергает результаты наших выборов, которые только что были объявлены, <…> у нас нет таких сведений», — сказал министр на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию ГА ООН.

При этом Лавров отметил, что обсудил на встрече с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем заявление Европарламента его отношение к выборам в России. По словам министра, они обсудили некоторые оценки представителя ЕС, «включая абсолютно неприемлемые заявления о том, что Евросоюз различает режим в Москве и российский народ».

«Насчет признавать или не признавать выборы, рекомендаций Европарламента — мы не слышали каких-либо оценок от Евросоюза как такового, потому что Европарламент — это не структура, которая определяет политику Евросоюза», — подчеркнул Лавров.

В ходе встречи Лавров и Боррель также обсудили ситуацию в Афганистане, на Украине и иранскую ядерную сделку. Были затронуты также состояние и перспективы отношений Россия — ЕС.