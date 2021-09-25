В Германии назвали планы США ввести санкции против России большой ошибкой

США допустят большую ошибку, если введут санкции против высшего руководства России, в том числе премьер-министра Михаила Мишустина. Такое мнение выразил немецкий журналист Матиас Брюггманн в статье для Handelsblatt.

«Потому что санкции — не игрушка для Вашингтона, которую то и дело достают, когда кому-то хочется», — отметил Брюггманн.

Он подчеркнул, что ограничения нужно применять только при наличии оснований и для достижения определенной цели. Журналист также считает, что эти американские санкции не являются своевременными, они контрпродуктивны.

Брюггман призвал страны Запада сотрудничать с Россией ради решения злободневных проблем — ситуации в Афганистане, изменения климата и других вызовов.

Ранее палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета, его сумма достигла $778 млрд. В документе предусмотрены новые ограничения против уже достроенного «Северного потока — 2», санкции на вторичный рынок долговых бумаг РФ, а также рекомендация рассмотреть введение персональных рестрикций в отношении 35 россиян, включая премьер-министра Михаила Мишустина и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал сценарий с санкциями наихудшим вариантом развития двусторонних отношений, «который перечеркивает дух женевской встречи и надежды на налаживание диалога между двумя странами».