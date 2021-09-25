В Китае не исключили первый ядерный удар по США из-за AUKUS

Китай «должен быть готов к нанесению первого ядерного удара» из-за растущего американского присутствия в регионе и стратегического партнерства Соединенных Штатов, Великобритании и Австралии в рамках AUKUS, заявил высокопоставленный дипломат из Пекина Ша Цзукан. Его слова приводит Daily Mail.

Пекину надо уходить от политики неприменения ядерного оружия, означающей, что его могут задействовать только в качестве ответного удара, считает дипломат.

Как объяснил Цзукан, новые тихоокеанские альянсы, наподобие AUKUS, свидетельствуют, что Китаю надо быть с «более агрессивной позицией» по таким вопросам.

Экс--посол КНР при ООН подчеркнул во время саммита китайских экспертов по ядерной политике, что необходимо «отрегулировать» обязательство по использованию ядерного оружия только в случае ответных действий. Вероятной причиной, позволяющей применить оружие, может быть появление «новых военных союзов с участием США и возросшее военное присутствие в Китае».

Предупреждение Цукана связано с еще одним альянсом между США, Индией, Японией, а также Австралией. Объединение получило название «Четверка».

Ранее в Австралии прокомментировали взаимодействие AUKUS с «четверкой».