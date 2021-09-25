Немецкий канал объяснил преждевременное появление в эфире «итогов» выборов в бундестаг

Немецкий телеканал ARD объяснил появление в прямом эфире бегущей строки с «результатами» выборов в бундестаг за два дня до их начала. Об этом говорится в заявлении канала в Twitter.

«Во время передачи «Погоня» на несколько секунд появилась бегущая строка с фиктивными данными экзитпола. Это был тест, который был запущен по ошибке, просим нас извинить», — указано в сообщении.

Ранее издание Bild сообщило, что немецкий телеканал ARD в прямом эфире случайно показал в эфире строку с «результатами» выборов в бундестаг за два дня до их начала. Отмечалось, что канал показал в эфире надпись «Exit poll по выборам в бундестаг на 17.46 (по местному времени)».

Согласно попавшей в эфир информации, Социал-демократическая партия Германии «набрала» 22,7% голосов, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов «получил» 22,1%, Свободной демократической партии — 13,2%, а «Альтернатива для Германии» — 10%. Прежде чем показать «результаты» других партий, строка погасла спустя несколько минут, отмечает издание.

Парламентские выборы в ФРГ состоятся 26 сентября, по их итогам будет избран новый канцлер страны. Действующий канцлер Германии Ангела Меркель впервые с 2005 года не будет возглавлять Христианско-демократический союз (ХДС) и претендовать на пост федерального канцлера.