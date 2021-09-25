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Путин заявил, что РФ и Белоруссия продолжат противостоять фальсификации истории

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин заявил, что страна совместно с Белоруссией продолжит противостоять фальсификации истории. Об этом сообщил российский президент в поздравлении коллективу мемориала «Брестская крепость - герой», текст размещен на сайте Кремля.

Путин также выразил уверенность в совместной работе по противодействию пересмотру итогов Великой Отечественной войны.

«Уверен, вместе мы будем и далее решительно противостоять любым попыткам исказить и фальсифицировать историю, пересмотреть итоги Великой Отечественной войны, оправдать нацистских преступников и их пособников», — уточняется в сообщении российского главы.

Как отметил Владимир Путин, коллектив мемориала вносит большой вклад в сбережение исторической правды. По его словам, работа коллектива заслуживает наиболее высокой оценки за патриотическое и нравственное воспитание среди молодежи России.

Ранее президент Франции Эммануль Макрон поблагодарил Путина за помощь в организации выставки Морозовых в Париже.

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