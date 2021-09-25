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«Страна.ua» рассказала, как семья Зеленских переписала на Шефира свое имущество

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Efrem Lukatsky/AP

Президент Украины Владимир Зеленский в 2019 году переписал корпоративные права сразу 12 украинских компаний на семью своего помощника Сергея Шефира, продажа была осуществлена всего за 246 тыс. гривен (около 675 тыс. рублей). Об этом сообщает «Страна.ua».

Отмечается, что в этом же году Елена Зеленская — супруга главы государства — получила от самого Сергея Шефира займ на 5 млн гривен (13,7 млн рублей). Таким образом, сразу после избрания Зеленского его семья переписала на Шефиров все свои украинские бизнес-активы, сделано это было за символическую сумму — около $9 тыс. Украинская первая леди в это же время «заняла» у покупателя корпоративных прав эквивалент почти $180 тыс., утверждает издание.

Как указывает «Страна.ua» со ссылкой на декларации за 2020 год, до сих пор Владимир Зеленский вместе с братьями Шефир владеет двумя квартирами в Киеве и рядом брендов в сфере шоу-бизнеса. Также президента с Шефирами объединяет совместное владение торговыми марками «Квартала, в данном случае список значительно шире.

«Страна» изучила перечень зарегистрированных на Украине торговых марок и выяснила, что Зеленский вместе с братьями Шефир и другими «кварталовцами» владеет брендами телевизионных шоу «Країна У», «Лига смеха» (украинский и русский варианты) и «Игры приколов». Причем последний бренд был зарегистрирован, когда Владимир Зеленский уже стал президентом – в январе 2020 года.

22 сентября машину Шефира обстреляли под Киевом из автомата Калашникова. Он не пострадал, был ранен его водитель.

Национальная полиция Украины сообщила, что в машину, на которой передвигался Шефир, было выпущено более десяти пуль. Впоследствии следователи обнаружили на месте происшествия 18 следов от пуль. Злоумышленники стреляли из автоматического оружия, подтвердили в Генпрокуратуре Украины.

В МВД Украины назвали возможными причинами покушения государственную деятельность Шефира и попытку дестабилизировать политическую ситуацию. По словам Шефира, покушение было совершено с целью запугивания высшего эшелона власти.

Владимир Зеленский пообещал «сильный ответ» тем, кто стоит за покушением на его советника. МВД Украины заявило, что совершивший покушение на Шефира действовал не один.

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