Bild: немецкий канал по ошибке показал «итоги» выборов в бундестаг за два дня до их начала

Немецкий телеканал ARD в прямом эфире случайно показал в эфире строку с «результатами» выборов в бундестаг за два дня до их начала. Об этом сообщает издание Bild.

Отмечается, что канал показал в эфире надпись «Exit poll по выборам в бундестаг на 17.46 (по местному времени)».

Согласно попавшей в эфир информации, Социал-демократическая партия Германии «набрала» 22,7% голосов, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов «получил» 22,1%, Свободной демократической партии — 13,2%, а «Альтернатива для Германии» — 10%. Прежде чем показать «результаты» других партий, строка погасла спустя несколько минут, отмечает издание. При этом не уточняется, имеют ли эти цифры под собой почву или они выдуманы.

Парламентские выборы в ФРГ состоятся 26 сентября, по их итогам будет избран новый канцлер страны. Действующий канцлер Германии Ангела Меркель впервые с 2005 года не будет возглавлять Христианско-демократический союз (ХДС) и претендовать на пост федерального канцлера.

Ранее сообщалось, что немецкие миллионеры начали выводить активы в Швейцарию в преддверии выборов.