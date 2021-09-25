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Охрану Зеленского усилили после нападения на его помощника

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Stefanie Loos/ Pool via Reuters

Кортеж президента Украины Владимира Зеленского стал больше после покушения на его помощника Сергея Шефира. Об этом сообщает издание «Украинская правда».

«Корреспондент УП заметил обновленный кортеж президента Зеленского. Теперь он ездит с сиренами и мигалками, на большой скорости, а также увеличилось количество машин… Кортеж видели на Обуховской трассе, он двигался в сторону государственных дач около 21 часа», — говорится в статье.

По информации «Украинской правы», глава национальной полиции Украины Игорь Клименко поручил перевести личный состав на усиленный режим работы с 25 сентября по 8 октября. Издание публикует копию приказа Клименко, в котором утверждается что мобилизация связана с «обострением криминогенной обстановки на территории государства, связанной с совершением тяжких уголовных преступлений, в том числе с применением огнестрельного оружия, и которые вызвали в обществе большой резонанс, с целью проведения профилактических мероприятий для ее стабилизации».

Ранее в украинском МВД заявили, что совершивший покушение на Шефира действовал не один.

В среду, 22 сентября, машину Шефира обстреляли под Киевом из автомата Калашникова. Он не пострадал, был ранен его водитель.

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