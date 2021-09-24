США разрешили ограниченные финансовые операции с «Талибаном*»

Минфин США опубликовал две генеральные лицензии, которые позволяют проводить операции с радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в России) и диверсионным формированием «Сеть Хаккани» по отправке в Афганистан гуманитарной помощи, медикаментов и сельскохозпродукции, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно заявлению, одна из выданных Минфином лицензий дает возможность правительству США , неправительственным организациям и некоторым международным, в том числе ООН, заключать сделки с находящимися под санкциями «Талибаном» и «Сетью Хаккани»* (организация запрещена в России) для оказания гуманитарной помощи жителям Афганистана.

Вторая лицензия Минфина США позволяет проведение ограниченных операций, связанных с экспортом и реэкспортом продуктов питания, лекарств и медицинского оборудования в Афганистан.

Ранее талибы потребовали от сбежавшего президента Ашрафа Гани вернуть «украденные средства».

Радикальное движение «Талибан» объявило об установлении полного контроля над Афганистаном 15 августа 2021 года. Талибы захватили все крупные города и погранпереходы в стране.