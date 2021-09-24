Анналена Бербок заявила, что не допустит поставок газа по Nord Stream 2

Кандидат в федеральные канцлеры Германии от партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок заявила, что в случае своего участия в новом кабинете министров она не допустит поставок газа по «Nord Stream 2», сообщает портал «Пайонир».

Бербок прокомментировала скорое введение в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2», отметив нежелательность выдачи разрешений на эксплуатацию этого газопровода.

«Я бы их не выдала», — считает Бербок.

По мнению кандидата на пост федерального канцлера, «нельзя доверять» заявлениям Москвы о сохранении транзита газа через Украину после введения «Северного потока — 2» в эксплуатацию.

Ранее преемник Меркель, глава партии Христианский демократический союз и кандидат от блока ХДС/ХСС Армин Лашет выступил за ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2».

Он уточнил, что Германия гарантирует Украине то, что она не понесет убытки из-за введения «Северного потока — 2» в эксплуатацию.