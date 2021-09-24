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В Раде проголосовали о вручении Зеленскому «Оскара» за покушение на Шефира

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Valentyn Ogirenko/Reuters

В Верховной раде поставили на голосование ходатайство к Американской киноакадемии о вручении премии «Оскар» президенту Украины Владимиру Зеленскому за лучший сценарий и спецэффекты к фильму «Покушение, которого не было. Смотреть всем», пишет «Страна.Ua».

Такое ходатайство подал независимый депутат Гео Лерос. Таким образом он иронично оценил якобы инсценировку покушения на первого помощника президента страны Сергея Шефира.

Инициативу Лероса поддержали 35 депутатов, против проголосовал 171, 69 воздержались. Решение принято не было.

О покушении на Сергея Шефира стало известно 22 сентября. Как сообщала Нацполиция Украины, в машину, на которой передвигался Шефир, выстрелили более десяти раз. По данным следствия, на месте происшествия обнаружили 18 следов от пуль. Как отметили в Генпрокуратуре Украины, злоумышленники стреляли из автоматического оружия. В результате нападения советник не пострадал, но был ранен водитель.

Ранее в Киеве заявили, что ФБР поможет Украине в расследовании покушения на Шефира.

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