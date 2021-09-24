В Киеве заявили, что ФБР поможет Украине в расследовании покушения на Шефира

Федеральное бюро расследований США предоставит помощь украинским правоохранительным органам в расследовании обстрела машины первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира. Об этом заявил первый заместитель главы МВД Украины Евгений Енин, передает ТАСС.

«Помощь от ФБР [будет предоставлена]», — сказал он.

22 сентября стало известно, что на советника Зеленского Сергея Шефира совершили покушение. В результате нападения был ранен водитель, сам советник президента не пострадал.

Национальная полиция Украины сообщила, что в машину, на которой передвигался Шефир, было выпущено более десяти пуль. Впоследствии следователи обнаружили на месте происшествия 18 следов от пуль. Злоумышленники стреляли из автоматического оружия, это подтвердили в Генпрокуратуре Украины.

В МВД Украины заявили, что совершившие покушение намеревались убить не только его, но и всех тех, кто находился с ним в машине.