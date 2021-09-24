Депутат Рады считает, что Зеленский покинет страну из-за закона об олигархах

Депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко уверен, что после принятия закона «Об олигархах» у главы государства Владимира Зеленского будут причины для бегства в Россию. Об этом парламентарий сообщил в Telegram-канале.

По мнению Гончаренко, после принятия закона Украина может превратиться «в монархию под руководством Владимира Первого».

«Это большая коррупция. СНБО, а по сути — сам Зеленский — будет решать, кто плохой, а кто хороший. И сразу начнется: не хочешь быть плохим, то бери чемодан денег и неси на Банковую», — написал депутат.

Также он допускает, что с законопроектом у государства будет больше влияния на СМИ, регламентируя, как писать о действиях властей.

«Владимир Александрович, я хочу вам напомнить одно, что все это на Украине не пройдет и завершится одним — Ростовом», — заключил Гончаренко.

До этого Зеленский приветствовал принятие закона об олигархах. Он отметил, что олигархи «покупали политическое влияние» и «использовали политиков ради своих интересов».