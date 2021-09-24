WP: руководитель ЦРУ в Вене отозван из-за провала расследования акустических атак

Центральное разведывательное управления (ЦРУ) США отозвало своего резидента в Вене из-за недовольства его действиями в рамках расследования случаев «гаванского синдрома» среди американских госслужащих в австрийской столице, пишет газета The Washington Post.

Термин «гаванский синдром» возник после сообщений о том, что в Гаване с ноября 2016 года более 40 дипломатов США пострадали в результате некоего внешнего воздействия, названного в американской печати «акустическими атаками».

Как отмечает газета, в ЦРУ сочли недостаточными усилия резидента по расследованию растущего числа случаев «гаванского синдрома» в Вене.

На появление этого синдрома в австрийской столице за последнее время пожаловались десятки американцев из числа госслужащих, в том числе их дети, пишет WP.

Одновременно с отзывом руководителя отделения ЦРУ в Вене с работы уходит Памела Спрэтлен, которая курировала в Госдепартаменте США работу по расследованию случаев «гаванского синдрома», обратило внимание издание.

Ранее CNN сообщало, что симптомы «гаванского синдрома» обнаружили у высокопоставленного сотрудника ЦРУ.