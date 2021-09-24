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Талибы* потребовали Ашрафа Гани вернуть «украденные средства»

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Afghan Presidential Palace/Reuters

Замминистра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид заявил, что движение «Талибан (организация запрещена в России)» не требует выдачи сбежавшего президента Ашрафа Гани, но требует вернуть деньги, которые тот вывез с собой. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Муджахида, Гани «украл» государственные средства, принадлежащие афганскому народу.

Боевики «Талибана» вошли в Кабул 15 августа, после чего президент Афганистана Ашраф Гани решил уйти в отставку и улетел с семьей в ОАЭ, набив вертолет деньгами. Сам Гани утверждает, что не вывозил деньги во время бегства.— по его словам, он «уехал из страны в одной рубашке, тюрбане и туфлях». В течение нескольких дней поступали разные неподтвержденные данные о том, куда именно он отправился. Позже Гани подтвердил, что находится в ОАЭ.

Ранее посол России в Кабуле рассказал, что талибы готовы платить афганским врачам лишь $40 в месяц из-за дефицита финансов в стране.

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