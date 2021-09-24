Михаил Дегтярев вступил в должность губернатора Хабаровского края

Михаил Дегтярев официально вступил в должность главы региона. Об этом сообщает «Интерфакс».
Церемония прошла в здании Хабаровского краевого музыкального театра. Дегтярева поздравил председатель избирательной комиссии края Денис Кузьменко и вручил ему удостоверение губернатора.
Избранный глава региона принес присягу и принял знак высшего должностного лица края.
В досрочных выборах губернатора в Хабаровского крае приняли участие 43,82% избирателей. Дегтярев получил 56,77% голосов.
На поста также претендовали Марина Ким от «Справедливой России - За правду», Владимир Парфенов от Партии пенсионеров и Бабек Мамедов от партии «Родина».