Михаил Дегтярев вступил в должность губернатора Хабаровского края

Михаил Дегтярев официально вступил в должность главы региона. Об этом сообщает «Интерфакс».

Церемония прошла в здании Хабаровского краевого музыкального театра. Дегтярева поздравил председатель избирательной комиссии края Денис Кузьменко и вручил ему удостоверение губернатора.

Избранный глава региона принес присягу и принял знак высшего должностного лица края.

В досрочных выборах губернатора в Хабаровского крае приняли участие 43,82% избирателей. Дегтярев получил 56,77% голосов.

На поста также претендовали Марина Ким от «Справедливой России - За правду», Владимир Парфенов от Партии пенсионеров и Бабек Мамедов от партии «Родина».