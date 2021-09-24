Палата представителей США утвердила ужесточение санкций против суверенного долга России

Палата представителей Конгресса США в рамках оборонного бюджета на следующий финансовый год, который начинается с 1 октября, приняла законодательную инициативу, согласно которой предполагается запретить американцам приобретать или продавать вновь выпущенные российские суверенные долговые обязательства как на первичном, так и на вторичном рынке. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

Под запрет попадают облигации в любой валюте, которые были выпущены Центробанком РФ, Фондом национального благосостояния России и Федеральным казначейством России. Документ также обязывает аппарат директор Национальной разведки США предоставлять отчет о возможном иностранном вмешательстве в американские выборы.

После получения данного доклада, президент США Джо Байден должен принять решение о необходимости сохранить в силе эти санкции или же приостановить их действие.

Ранее Байден продлил еще на год действие указа, который позволяет вводить односторонние санкции в связи с иностранным вмешательством в выборы в стране.