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МИД РФ напомнил Киеву про Бабченко после слов о «российском следе» в покушении на Шефира

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что прежде, чем заявлять о «российском следе» в покушении на первого помощника президента Украины Сергея Шефира, Киеву необходимо вспомнить провокацию с журналистом Аркадием Бабченко. Об этом она рассказала в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1».

Захарова напомнила, чем закончилась история с Бабченко и бывшим главой МИД Украины Павлом Климкиным. По ее словам, украинская делегация словами Климкина дезинформировала международное сообщество и Совет Безопасности, «выдав постановку, грязную провокацию, за преступление, к которому имеет причастность Москва».

«Может быть, все-таки украинской стороне чаще вспоминать, в каких провокациях она сама участвовала, прежде чем обвинять кого-либо в своих собственных бедах? Мне кажется, этот урок им надо вынести», — заявила Захарова.

Ранее на Шефира было совершено покушение. В результате нападения был ранен шофер, сам советник главы государства не пострадал.

Летом 2018 года СМИ и власти Украины заявили, что Бабченко якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Но на следующий день Бабченко появился на пресс-конференции СБУ. По их данным, информация об «убийстве» Бабченко стала частью спецоперации, чтобы предотвратить возможное покушение на журналиста.

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