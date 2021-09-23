Захарова: западные силы находятся в стадии «отрицания реальности»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что некоторые западные силы находятся в стадии «отрицания реальности», продвигая «антиталибские интересы». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«В то время, как ряд государств уже начали устанавливать контакты с талибами (организация запрещена в России) в Афганистане, некоторые западные силы, похоже, находятся в стадии «отрицания реальности» — в целом, для них типичной», — считает Захарова.

В пример она привела сенатора США Линдси Грэма, который, по информации СМИ, начал налаживать дипломатические отношения противостоящих «Талибану» сил Панджшерского ущелья с региональными державами.

Захарова заключила, что «иногда надо просто признать, что вы были неправы и сделать выводы из ошибок, а не раскладывать старые грабли в новых местах».

Ранее Захарова заявила, что США застряли во времени биполярного противостояния Вашингтона и Москвы.

Комментируя статью, опубликованную в журнале Foreign Affairs, в которой заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд указала на американский опыт противостояния США СССР, официальный представитель российского МИДа отметила, что с тех пор, когда американцев учили этому подходу, у них ничего не изменилось.