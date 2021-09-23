В Екатеринбурге молодежной политикой займется 73-летний депутат

Комиссию по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике в екатеринбургской думе возглавила 73-летняя Любовь Боркова, сообщает телеграм-канал «Подъем».

Новый председатель комиссии был избран 22 сентября на очередном заседании городского парламента.

Спикер Екатеринбургской думы Игорь Володин сказал «Подъему», что 73-летняя депутат вполне может справиться с молодежью, поскольку у нее «огромнейший опыт» в этой области.

Как рассказал Володин, она долгое время работала в сфере образования: начала карьеру с обычного учителя и дошла до директора. К тому же она возглавляла профсоюз педагогов.

«Она работает с молодежью уже лет 50, поэтому у нее нет никаких препятствий найти общий язык. Она очень активный человек, с молодежью она умеет выстраивать взаимодействие и взаимопонимание. Я считаю, что она со своей задачей справится», — сказал он.

Ранее в Законодательном собрании Свердловской области депутат, посоветовавший соотечественникам «меньше есть в кризис», задекларировал нулевой доход.