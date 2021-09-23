Эксперт объяснил покупку Польшей танков Abrams «шляхетской спесью»

Польша покупает 250 танков Abrams для самоуспокоения и задабривания американцев, рассказал «Газете.Ru» военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Abrams — это для самоуспокоения, для саморекламы. Поляки таким образом будут свою шляхетскую спесь культивировать. Они же из кожи вон лезут для того, чтобы США считали их лучшими союзниками в НАТО», — сказал Литовкин.

Эксперт отметил, что поляки, в отличие от тех же немцев, чехов и венгров, до сих пор не имеют права на безвизовый въезд в США, и их это оскорбляет.

«В США одна из самых больших польских диаспор, а вот американцы не дают им право безвизового въезда. Вот они и стараются умаслить американцев, демонстрируют, что готовы идти на любые траты», — пояснил Литовкин.

Он напомнил, как в 2020 году Варшава предложила разместить на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, оплатив расходы в размере 1,5-2 млрд $. Тогда президент Польши Анджей Дуда предложил назвать базу «Форт Трамп».

«Властям Польши не хватает, что на их территории размещены английские, хорватские войска, они все равно считают себя беззащитными перед страшной российской военной угрозой. А после покупки американских танков они смогут рассказывать своим гражданам, оболванивая их, что уж теперь-то их страна защищена от агрессивной России», — добавил полковник в отставке.

По мнению военного эксперта, поляки еще успеют пожалеть, что закупили американские танки.

«Они очень тяжелые, весят 60 с лишним тонн. Этот вес не каждая польская дорога или мост выдержат. А вот российские танки весят в пределах 40 тонн. А если техника легче, значит она маневреннее, эффективнее в бою. Но это в Польше никого не волнует», — заключил Литовкин.

Ранее сообщалось, что Польша разместит 250 танков Abrams на восточной границе. Технику приобретут у Соединенных Штатов, заявил министр обороны страны Мариуш Блащак в эфире Польского радио.