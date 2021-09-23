Британцы подвергли жизни десятков афганцев опасности из-за утечки данных

Министерство обороны Великобритании во второй раз допустило утечку электронных адресов 55 афганцев, которые могут иметь право на эвакуацию в Соединенное Королевство, пишет Al Jazeera.

Таким образом безопасность этих людей оказалась под угрозой, отмечают журналисты.

Как следует из публикации, чиновники Минобороны по ошибке скопировали адреса этих людей в электронное письмо, сделав их данные видимыми для всех получателей. По крайней мере один из этих людей был членом Афганской национальной армии.

После утечки афганцев попросили обновить свои данные, поскольку официальные лица Великобритании по переселению не могли связаться с ними.

«Сейчас приняты меры, чтобы этого не случилось в будущем. Мы приносим свои извинения пострадавшим, и им предлагается дополнительная поддержка», — сказал изданию представитель британского Минобороны, не уточнив при этом, о какой именно поддержке идет речь.

Ранее эксперт рассказывал, чем опасна утечка персональных данных в интернете.