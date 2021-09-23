Экс-депутат Рады предсказал Украине бунты из-за зимних холодов

Украину ждут бунты против власти с наступлением холодов, заявил «Газете.Ru» бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, осенне-зимний период станет очень тяжелым для руководства страны.

«Вывести всю страну может только холод и все к этому идет — тарифы высокие, цены на газ высокие, проблемы с отоплением. Безусловно, народ, который мерзнет в квартирах, обязательно должен согреть власть. Это точно произойдет, текущие протесты лишь первые признаки очень тяжелого осенне-зимнего периода на Украине. Бунты будут, но в каком масштабе — уже будет зависеть от многих показателей. Для власти это закономерный этап, потому что зеленое осенью желтеет и, как правило, опадает», — отметил он.

23 сентября сразу три группы протестуют у стен Верховной рады. На протест вышли соратники оппозиционной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», представители движения «Авто-Евро-Сила», а также активисты группы SaveФОП.

С точки зрения Олейника, чтобы заставить власти что-то поменять, нужно вывести на улицы как минимум 10 тыс. человек, заблокировав весь квартал у здания парламента в Киеве. По мнению экс-депутата, пока неизвестно, получится ли собрать на митинг такое количество людей.

Ранее сообщалось, что миссия ООН зафиксировала 21 случай разжигания ненависти на Украине за полгода.