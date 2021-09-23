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Источник: российская делегация ПАСЕ будет участвовать в сессии дистанционно

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Global Look Press

Российская делегация в ПАСЕ намерена участвовать в сентябрьской сессии ассамблеи дистанционно, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в парламенте.

Он не исключил, что парламентарии могли отказаться от поездки в связи с решением ограничить их свободное перемещение по Страсбургу из-за того, что ЕС не признает российскую вакцину «Спутник V».

Ранее сообщалось, что на сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) российской делегации запретили свободное перемещение по Страсбургу из-за того, что Евросоюз не признает российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V».

Позже первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк заявил, что решение, касающееся формата участия российской делегации в сессии ПАСЕ еще не принято.

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