Миссия ООН зафиксировала 21 случай разжигания ненависти на Украине за полгода

Миссия Организации объединенных наций (ООН) по правам человека с 1 февраля по 31 июля 2021 года зафиксировала на Украине 21 случай разжигания вражды, в том числе против людей с пророссийскими взглядами. Об этом заявила глава миссии Матильда Богнер, передает «РИА Новости».

«За отчетный период был зафиксирован 21 случай языка вражды, шесть из них были против ромов (цыган - ред.), еще шесть — против ЛГБТ-представителей, четыре — против женщин, еще четыре — против людей, которые, как считается, имеют пророссийские взгляды, еще один — против людей с инвалидностью», — рассказала она.

Кроме того, по словам Богнер, в стране зафиксировали 22 случая угроз и нападений на журналистов и других работников СМИ, а также правозащитников, ЛГБТ-активистов и представителей национальных меньшинств.

Ранее депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин в эфире телеканала News One заявил, что на Украине укоренилась русофобия. По его мнению, люди испытывающие ненависть к россиянам есть даже среди членов правительства и дипломатов. В частности, в русофобии он обвинил главу МИД Дмитрия Кулебу и посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко.