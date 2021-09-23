Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что встреча Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского состоится, когда «оба президента будут готовы» к ней.

«Два президента встретятся, когда они оба будут готовы, когда будет какая-то повестка дня их общения, когда они поймут, о чем им разговаривать», — сказал представитель Кремля.

Кроме того, Пескова спросили, слышал ли он речь Зеленского на Генассамблее ООН, на что пресс-секретарь президента РФ ответил, что пока не ознакомился с содержанием его выступления.

Зеленский заявлял о готовности лично встретиться с Путиным в марте.

23 сентября после окончания своего выступления на Генассамблее ООН украинский лидер заявил, что встретится с Путиным, когда тот «будет готов».