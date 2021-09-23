Лукашенко рассказал о западных шпионах на промышленных предприятиях Белоруссии

На промышленных предприятиях Белоруссии работают шпионы, которые передают западным спецслужбам информацию о том, какие принимаются меры для минимизации воздействия санкций на экономику страны. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с министром промышленности Петром Пархомчиком и курирующим эту сферу вице-премьером Белоруссии Юрием Назаровым, передает Telegram-канал «Пул первого».

«Посмотрите на своих сотрудников на предприятиях. У меня есть информация, что мерзавцев несколько там еще кое-где осталось, и они ставят перед собой цель проинформировать коллективный Запад о том, как Пархомчик с Назаровым пытаются обойти санкции. Шпионят фактически и сдают информацию туда», — сказал он.

По словам Лукашенко, нескольких шпионов уже удалось вычислить. Президент подчеркнул, что эти люди за деньги западных спецслужб готовы вредить экономике своей страны.

«Сядут, и надолго. Это я прямо говорю», — добавил он.

Ранее заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Вадим Грачев заявил, что Белоруссия собирается поставить заслон неправомерному использованию санкций. По его словам, Запад узурпировал международное право и применяет ограничительные меры, когда ему захочется, в угоду своих политических желаний или убеждений.