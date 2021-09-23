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В Германии обвинили Россию в сдерживании поставок газа в ЕС

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Stefanie Loos/Reuters

Россия намеренно сдерживает поставки газа в Европу, чтобы быстрее получить оставшиеся разрешения по «Северному потоку — 2». Такое мнение высказала кандидат в канцлеры Германии от партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок, передает «РИА Новости».

«Россия очень неохотно поставляет природный газ в Европу. Одна из причин этого очевидна: <…> хочет усилить политическое давление, чтобы быстрее получить оставшиеся разрешения для «Северного потока — 2» и ввести трубопровод в эксплуатацию», — заявила она.

По мнению Бербок, в результате пострадают клиенты Германии, которые либо столкнутся с серьезным повышением цент на газ, либо вовсе останутся без тепла.

Бербок активно выступает против строительства газопровода «Северный поток — 2», в связи с чем СМИ даже заподозрили Россию в попытках помешать проведению ее предвыборной кампании. Тогда близкий к правительству РФ источник сообщил агентству Bloomberg, что в Кремле готовы на все, чтобы она не получила власть.

Выборы в правительство Германии состоятся 26 сентября, по их итогам будет сформировано новое правительство и выдвинут новый канцлер. Меркель заранее заявляла, что после этих выборов уйдет из политики. Помимо Бербок в выборах принимают участие Армин Лашет — от партии «Христианско-демократический союз» и  Олаф Шольц — от Социал-демократической партии Германии.

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