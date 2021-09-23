В МВД Украины рассказали подробности покушения на Шефира

Для расстрела автомобиля помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира использовались простые и довольно дешевые боеприпасы. Об этом рассказал глава департамента коммуникаций министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко на своей странице в Facebook.

Изучив найденные на месте преступления гильзы правоохранители выяснили, что использовались боеприпасы калибра 7,62 на 39 мм. Шевченко отметил, что такие редко встречаются в Украине. Гильзы были произведены в Венгрии, но сам патрон возможно собрали в Германии.

«Покупали старые венгерские патроны, меняли порох, заново маркировали как гражданский боеприпас, заново вставляли пулю. О них более подробно скажут эксперты… Но уже сейчас очевидно, что боеприпасы избраны преступником простые и довольно дешевые. То есть это был хоть и не снайперский огонь, но и не инсценировка», — написал он.

Шевченко также добавил, что полицейские уже допросили свидетелей. По его словам, в момент покушения рядом находились грибники. Кроме того, за машиной Шефира следовал еще один автомобиль.

Накануне, 22 сентября, стало известно, что на Шефира было совершено покушение. Неизвестные 18 раз выстрелили в его автомобиль из автоматического оружия. В результате нападения был ранен водитель, сам советник не пострадал. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство».

По словам генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, быстро раскрыть это дело не удастся, так как покушение было совершено профессионалами.