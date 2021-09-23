Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Суд признал законным постановку на учет Навального как склонного к побегу 10:54
«Кафкианский кошмар»: адвокат Спирс выставил ее отцу новые требования 10:53
Названа причина отключения онлайн-магазинов в России 10:51
Замглавы «Меджлиса»* ужесточили обвинение в диверсии в Крыму 10:40
Ученые выяснили, зачем динозавры виляли хвостом 10:40
Дочь Сергея Бодрова рассказала о съемках в эротических сценах 10:37
«Известия»: ЦБ ввел полугодовой мораторий на применение «антиотмывочного» закона 10:37
Польша разместит на границе с Белоруссией 250 американских танков Abrams 10:33
Семин объяснил поражение «Ростова» от клуба из третьего дивизиона... 10:32
СК подозревает экс-министра сельского хозяйства Тувы в убийстве жены 10:18

В МВД Украины рассказали подробности покушения на Шефира

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Serhii Nuzhnenko/Reuters

Для расстрела автомобиля помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира использовались простые и довольно дешевые боеприпасы. Об этом рассказал глава департамента коммуникаций министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко на своей странице в Facebook.

Изучив найденные на месте преступления гильзы правоохранители выяснили, что использовались боеприпасы калибра 7,62 на 39 мм. Шевченко отметил, что такие редко встречаются в Украине. Гильзы были произведены в Венгрии, но сам патрон возможно собрали в Германии.

«Покупали старые венгерские патроны, меняли порох, заново маркировали как гражданский боеприпас, заново вставляли пулю. О них более подробно скажут эксперты… Но уже сейчас очевидно, что боеприпасы избраны преступником простые и довольно дешевые. То есть это был хоть и не снайперский огонь, но и не инсценировка», — написал он.

Шевченко также добавил, что полицейские уже допросили свидетелей. По его словам, в момент покушения рядом находились грибники. Кроме того, за машиной Шефира следовал еще один автомобиль.

Накануне, 22 сентября, стало известно, что на Шефира было совершено покушение. Неизвестные 18 раз выстрелили в его автомобиль из автоматического оружия. В результате нападения был ранен водитель, сам советник не пострадал. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство».

По словам генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, быстро раскрыть это дело не удастся, так как покушение было совершено профессионалами.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Чешский адвокат просил у Саши 300 тысяч евро. Это провокация»
Друзья россиянина Александра Франчетти рассказали о причинах его задержания в Праге
«Уже начали производство вакцины». «КовиВак» станет более доступным для россиян
Центр Чумакова модернизировал производство для масштабного выпуска «КовиВака»
Обломки нашли, выживших не обнаружили. Что известно о крушении Ан-26
ТАСС: члены экипажа разбившегося под Хабаровском Ан-26 погибли
В ПФР рассказали о перерасчете пенсии после увольнения
СК подозревает экс-министра сельского хозяйства Тувы в убийстве жены
Российских водителей перестали штрафовать за превышение средней скорости
Нарышкин назвал ложью данные об участии третьего россиянина в отравлении Скрипалей
Новости и материалы
Суд признал законным постановку на учет Навального как склонного к побегу
«Кафкианский кошмар»: адвокат Спирс выставил ее отцу новые требования
Названа причина отключения онлайн-магазинов в России
Замглавы «Меджлиса»* ужесточили обвинение в диверсии в Крыму
Ученые выяснили, зачем динозавры виляли хвостом
Дочь Сергея Бодрова рассказала о съемках в эротических сценах
«Известия»: ЦБ ввел полугодовой мораторий на применение «антиотмывочного» закона
Польша разместит на границе с Белоруссией 250 американских танков Abrams
Семин объяснил поражение «Ростова» от клуба из третьего дивизиона в матче Кубка России
Бейсджамперы прыгнули с высотки на Ленинском проспекте в Москве
Реакция главы Apple на сливы внутри компании утекла в сеть
Опубликовано видео задержания членов террористической группировки в Свердловской области
Бали откроется для россиян не раньше декабря
Пилот «Формулы-1» Мазепин назвал причину частых поражений от Шумахера
СВР не комментирует заявление Лондона о третьем подозреваемом в «деле Скрипалей»
В Киеве заявили, что не смогут быстро раскрыть дело о стрельбе в помощника Зеленского
ТАСС: экипаж разбившегося в Хабаровском крае самолета Ан-26, предположительно, погиб
Российского легкоатлета Хютте задержали с наркотиками
Все новости
Люди впервые спустились в Адский колодец. Джиннов пока не нашли
Спелеологи впервые проникли на дно Адского колодца в Йемене
«В Медисон-сквер-гарден обстрелы слышно не так громко»
Зеленский призвал ООН проводить заседания в горячих точках
Вакцина для избранных: в бедных странах от COVID-19 привит лишь 1% населения
Amnesty International обвинила фармкомпании в «вакцинном национализме»
Куда можно улететь из России
С 5 октября будут возобновлены полеты в Данию, Джибути, Перу, ЮАР и Новую Зеландию
Бедных не будут судить строго
Юристы объяснили, в каких случаях бедность виновного приведет к смягчению приговора
Будет ли газ кормить Россию вместо нефти
В Минфине объяснили, почему доля газа в доходах бюджета ниже, чем нефти
Драматург, телеведущий и блогер: Эдварду Радзинскому — 85
«Человек не может совершить зло, просто послушав Моргенштерна»
Мизулина заявила, что устроивший стрельбу в Перми был фанатом Моргенштерна
«Меланхолики выбирают белый»: что цвет машины говорит о ее хозяине
Психологи связали цвет автомобиля с характером водителя
Microsoft показала новые гаджеты. Почти все они будут поддерживать Windows 11
Microsoft представила складывающийся смартфон Surface Duo 2
Преждевременно состарились: раскрыта тайна замерших галактик
Ученые выяснили, почему в некоторых галактиках не рождаются звезды
«США откровенно злоупотребляют имеющейся у них привилегией»
Москва вновь обвинила Вашингтон в развязывании «визовой войны»
«Путин и Эрдоган никогда не встречаются, чтобы просто пожать руки»
Политологи рассказали о возможных договоренностях Путина и Эрдогана в Сочи
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях