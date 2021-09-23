Россия выступила за координацию подходов ООН по ситуации в Афганистане

На министерской встрече стран G20 Россия выступила за координацию мирового сообщества по ситуации в Афганистане, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Встреча состоялась на полях сессии 76-й Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

По словам дипломата, представители российской делегации изложили последовательные подходы к ситуации в исламской республике: «нормализация ситуации, необходимость координировать подходы международного сообщества, необходимость решения гуманитарных проблем через координацию международного сообщества».

Он также отметил, что наибольшую ответственность за координацию несут США и другие страны, чье военное присутствие в Афганистане длилось два десятка лет.

14 сентября в Нью-Йорке официально открылась 76-я сессия Генассамблеи ООН. С 21 сентября началась неделя высокого уровня, в которой примут участие лидеры, главы правительств и министерств стран.

Ранее представители радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России)обратились в ООН в намерением выступить на Генассамблее и сообщили, что уже направили в ООН кандидатуру постпреда при международной организации.

15 августа талибы объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана.

31 августа США объявили о завершении вывода своих войск из Афганистана. Президент США Джо Байден решил не продлевать операцию по эвакуации людей, исходя из рекомендаций американских военных.