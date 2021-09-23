Лавров впервые встретился с новой главой МИД Британии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые встретился с новой главой МИД Великобритании Элизабет Грасс, говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в Facebook. Встреча проходит в рамках 76-й Генассамблеи ООН, говорится в соо

Министры отметили, что рады возможности провести беседу, далее переговоры продолжилась в закрытом режиме.

Уточняется, что встреча проходит на фоне новых обвинений Лондона в адрес России по делу об отравлении Скрипалей.

Ранее британская полиция назвала третьего подозреваемого в «деле Скрипалей» россиянина, якобы действовавшего под псевдонимом Сергей Федотов. По версии полиции, в гостинице, где он жил, не обнаружили следов нервно-паралитического вещества «Новичок», однако были найдены некие доказательства того, что россиянин неоднократно встречался с двумя другими подозреваемыми, Александром Петровым и Русланом Бошировым в Лондоне.

Позднее в посольстве РФ назвали смехотворной информация о новом подозреваемом в «деле Скрипалей».

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом в марте 2018 года в Солсбери.