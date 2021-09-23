В МИД Сирии потребовали от Турции немедленного вывода войск из северных районов страны

Власти Сирийской арабской республики (САР) требуют, чтобы Турция незамедлительно вывела свои войска с территории северных сирийских провинций. Об этом РИА «Новости» заявил министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад.

«Я считаю, что Турция должна немедленно вывести войска. Международное сообщество, в свою очередь, должно поддержать усилия Сирии по освобождению оккупированных ею территорий на севере страны», — сказал дипломат, комментируя недавнюю напряженность в провинции Идлиб, которая граничит с Турцией.

Глава сирийского МИД полагает, главная причина этой эскалации заключается в «турецкой оккупации, а также той поддержке, которую оказывает Турция террористическим группировкам на земле».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, как стало ранее известно, перед встречей с президентом России Владимиром Путиным, приказал направить в неподконтрольную сирийскому правительству провинцию Идлиб дополнительный военный контингент. В регион будут переброшены более четырех тысяч турецких военнослужащих и 300 единиц бронетехники для того, чтобы помешать сирийским войскам вернуть неподконтрольную территорию и дороги, ведущие к турецкой границе.

Ранее сообщалось, что визит Эрдогана в Россию для переговоров с Путиным ожидается 29 сентября. Эксперты считают, что в ходе встречи лидеры двух стран уделят особое внимание ситуации в сирийской провинции Идлиб, где продолжаются удары российских ВКС по позициям боевиков и гибель турецких военнослужащих.