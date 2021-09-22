В Совфеде заявили, что Россия ответит на новые санкции США против ее граждан

Сенатор Владимир Джабаров заявил, что Россия ответит на новые санкции США против российских чиновников, бизнесменов и журналистов, сообщает РИА «Новости».

Инициативу о введении санкций предложили конгрессмены Том Малиновски и Джон Кертис, однако для вступления в силу этот санкционный список должен быть одобрен на заседании Конгресса США.

Ранее в США предложили ввести санкции против 35 россиян.

В список попали премьер-министр России Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, министр здравоохранения Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Кроме того, в него вошли журналисты: главный редактор RT Маргарита Симоньян, руководитель Первого канала Константин Эрнст и журналист ВГТРК Владимир Соловьев.

Также предлагается ввести санкции в отношении Геннадия Тимченко, Романа Абрамовича, Олега Дерипаски и Алишера Усманова.