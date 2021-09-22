Конгресс поддержал ужесточение санкций США против суверенного долга России

Палата представителей Конгресса США единогласно утвердила поправку в оборонный бюджет на следующий финансовый год, который начнется в стране 1 октября. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Принятая поправка накладывает запрет для американских граждан на приобретение или продажу вновь выпущенных российских суверенных долговых обязательств как на первичном, так и на вторичном рынке. Причиной введения новых ограничений стало приписываемое России вмешательство в американские выборы.

Автор поправки — конгрессмен от Демократической партии Брэд Шерман. Согласно поправке, в запретный список также попадут облигации в любой валюте, выпущенные ЦБ России, Фондом национального благосостояния России и Федеральным казначейством России со сроком погашения более 14 дней.

Инициатива также обязывает аппарат директора Национальной разведки США предоставлять отчет о возможном иностранном вмешательстве в выборы президента и Конгресс страны.

Российские власти неоднократно отрицали причастность к вмешательству в американские выборы.

Ранее президент США Джо Байден продлил еще на год действие указа, который позволяет вводить односторонние санкции в связи с иностранным вмешательством в выборы в стране.