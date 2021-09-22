В ЕС призвали пересмотреть отношение Евросоюза к России

Депутата Европейского парламента Мика Уоллеса возмутила речь президента США Джо Байдена на 76-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом он написал в своем Twitter.

«США ежегодно сбрасывают больше бомб, чем весь остальной мир вместе взятый. Военный спецназ Соединенных Штатов ежегодно проводит незаконные акции более чем в 130 странах. Вот уже много лет США отказываются уважать международное право. И все же Евросоюз делает вид, что проблема – это Китай и Россия», — написал Уоллес.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не стремится к новой «холодной войне» и расколу мира. Он добавил, что «США готовы работать с любой страной, которая готова на решение существующих проблем», а вывод американских военных из Афганистана ознаменовал «завершение эпохи бесконечных войн и начало эры неустанной дипломатии».

На это министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что «нежелание развязывать очередную «холодную войну» — это очень похвально для США». Министр подчеркнул, что «к сожалению, существуют страны, среди которых Россия, ищущие этой войны».