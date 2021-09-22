Зеленский обсудил кибербезопасность с главой Microsoft

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Нью-Йорке с президентом американской корпорации Microsoft Брэдом Смитом обсудил возможность взаимодействия в области кибербезопасности, противодействия дезинформации, борьбы с коррупцией. Об этом сообщается на сайте официального интернет-представителя президента Украины.

«Мы заинтересованы в дальнейшем расширении присутствия корпорации Microsoft в Украине и углублении сотрудничества в контексте цифровой трансформации нашей страны», — заявил Зеленский.

По его словам, Украина строит цифровое государство, и правительству очень важно, чтобы информация о гражданах страны хранилась на облачных серверах на территории Украины.

Зеленский и Смит также обсудили привлечение компании Microsoft к разработке системы электронного голосования на выборах, а также продуктов с использованием технологий искусственного интеллекта, говорится в публикации.

В заключение Зеленский пригласил Смита посетить Украину в любое удобное для него время.

Ранее Зеленский на встрече с президентом 76-й сессии Генеральной ассамблеи Абдуллой Шахидом заявил, что противодействие «агрессии» России и защита прав человека в Крыму и Донбассе должны быть приоритетными темами на сессии Организации объединенных наций.