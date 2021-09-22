Водителя, пострадавшего в ходе атаки на советника Зеленского, прооперировали

Водителя автомобиля, который был ранен в результате покушения на первого советника президента Украины Сергея Шефира, прооперировали. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, сообщает «Украина.ру».

По его словам, сейчас жизни пострадавшего мужчины ничего не угрожает. Монастырский также отметил, что перед госпитализацией водитель показал следователям, «откуда конкретно были совершены выстрелы».

Покушение на первого советника президента Украины Сергея Шефира было совершено около 10 утра, он направлялся в Киев. Нападение произошло между поселками Ходосовка и Лесники (22 км от Киева) на парковке возле супермаркета, расположенной в районе Новообуховской трассы. Предполагается, что стрелявшие устроили засаду в лесу через дорогу.

Национальная полиция Украины сообщила, что в машину, на которой передвигался Шефир, было выпущено более десяти пуль. Впоследствии следователи обнаружили на месте происшествия 18 следов от пуль. Злоумышленники стреляли из автоматического оружия, это подтвердили в Генпрокуратуре Украины.

Режиссер Марюс Вайсберг в разговоре с «Газетой.Ru» выразил мнение, что инцидент может быть связан с борьбой администрации президента Украины Владимира Зеленского против коррупции.