Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Адвокат Хохлова назвала желаемую сумму средств за моральный ущерб от Facebook 18:05
В ПГНИУ пересмотрят организацию безопасности 18:04
Глава офиса Зеленского назвал вызовом президенту покушение на Шефира 17:58
Мать Протасевича рассказала, как происходит общение с сыном 17:57
В России обнаружили новый штамм коронавируса 17:53
В ЦБ предложили ограничить размер переплаты по кредитам 17:52
Глава СК наградил полицейского, обезвредившего стрелка в Перми 17:47
Джонсон посоветовал Макрону перестать возмущаться по поводу AUKUS 17:36
Канчельскис: назначение Черчесова станет последним гвоздем в крышку гроба «Спартака» 17:36
В ОНК заявили, что ампутированная нога не смягчит приговор Бекмансурову 17:32

В СБУ рассказали о 22 угрозах президенту Украины с 2019 года

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА «Новости»

Высокопоставленным государственным деятелям Украины угрожали насилием 25 раз с 2019 года, из них 22 угрозы поступили в адрес президента страны. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ).

По информации ведомства, три угрозы были связаны с министром внутренних дел. При этом в СБУ не уточнили личности государственных деятелей.

Службой безопасности и Национальной полицией были установлены 16 человек, причастных к анонимным сообщениям с угрозами.

Как заявили в ведомстве, такие действия могут квалифицироваться по ст. 112 («Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля») и 346 («Угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля») Уголовного кодекса Украины, максимальным наказанием за которые может стать пожизненное заключение с конфискацией имущества.

В 2019 году на посту президента Украины Петра Порошенко сменил Владимир Зеленский. В 2021 году произошла перестановка и в руководстве МВД: главой ведомства стал Денис Монастырский, он сменил на этом посту Арсена Авакова.

Ранее сообщалось, что под Киевом неизвестные расстреляли автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Он не был ранен, однако пострадал его водитель, он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Режиссер Марюс Вайсберг, работавший с Шефиром над рядом кинопроектов, выразил мнение, что инцидент мог быть связан с борьбой администрации Владимира Зеленского против коррупции. Сам Шефир указал, что покушение было совершено с целью «запугивания высшего эшелона власти», но президента «не запугаешь».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Несогласие, сожаление и халва
Как в России отреагировали на слова Эрдогана об аннексии Крыма
«Нельзя так летать». В Хабаровском крае пропал Ан-26
Спасатели ищут самолет Ан-26 в ночных условиях под Хабаровском
«Ответ будет сильным». Что говорят о нападении на помощника президента Украины
Песков тяжело вздохнул, услышав о «российском следе» в покушении на советника Зеленского
Власти ФРГ не обсуждают тему отказа от газа
МИД России обвинил США в манипуляции с визами
Власти Москвы заявили о росте заболеваемости коронавирусом в городе
Тренер Хохлов подал иск на Facebook из-за своей фамилии
Новости и материалы
Адвокат Хохлова назвала желаемую сумму средств за моральный ущерб от Facebook
В ПГНИУ пересмотрят организацию безопасности
Глава офиса Зеленского назвал вызовом президенту покушение на Шефира
Мать Протасевича рассказала, как происходит общение с сыном
В России обнаружили новый штамм коронавируса
В ЦБ предложили ограничить размер переплаты по кредитам
Глава СК наградил полицейского, обезвредившего стрелка в Перми
Джонсон посоветовал Макрону перестать возмущаться по поводу AUKUS
Канчельскис: назначение Черчесова станет последним гвоздем в крышку гроба «Спартака»
В ОНК заявили, что ампутированная нога не смягчит приговор Бекмансурову
Зеленский исключил, что покушение на его помощника Шефира может повлиять на него
Синоптики предупредили россиян о «погодных проклятьях»
Microsoft заставит пользователей Windows 11 подписать отказ от претензий
СМИ: принц Гарри и Меган Маркл прилетят на Рождество в Великобританию
Тихонов — о суде Хохлова и Facebook: лучше бы в футбол играли нормально
Водителя, пострадавшего в ходе атаки на советника Зеленского, прооперировали
Жительница Крыма выставила на продажу работу Пикассо за 2 млн рублей
Пассажирским перевозчикам добавили показатель смертности
Все новости
Складной смартфон и Windows 11: главное с конференции Microsoft. LIVE
Microsoft проводит осеннюю презентацию
«Даже в Грузии платят больше». Сколько российские олимпийцы получают за золото
Тренер сборной России по борьбе Тедеев призвал поднять выплаты за Олимпиаду
Поделить детей и дом. Бред Питт пожаловался суду на коварство бывшей жены
Анджелина Джоли и Брэд Питт судятся за особняк на юге Франции
Пенсии, мигранты, борьба с либералами: чем займутся звезды в Думе
Певцов, Попов и Майданов — об инициативах, которые они будут продвигать в Госдуме
Кастеты и пистолеты. Что известно о массовой драке в Евпатории
В Крыму задержали 58 человек после драки со стрельбой на заправке
Орден, медаль, звания. Инспекторов наградили за спасение людей в Перми
Путин наградил орденом Мужества полицейского, который обезвредил напавшего на ПГНИУ
Как в России прощались с погибшими при стрельбе в Перми
«Интенсивный рост». В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с COVID-19
Попова заявила о росте заболеваемости коронавирусом в 36 регионах России
Балканский метеорит нашли по камерам
В Словении обнаружили обломки болида, сопоставив данные с видеорегистраторов
«И как можно быстрее». США просят у России больше тепла для Европы
Представитель Госдепа призвал Россию увеличить транзит газа через Украину
В России собираются осложнить перевод денег мошенникам
ЦБ поддержал идею усилить контроль за пополнением карт в банкоматах
«В Чечне даже нет такого слова»
Кадыров пригласил президента США убедиться, что в Чечне нет геев
«Лучше быть на ее стороне, чем получать»
Сокурсница избитой в Липецке студентки рассказала о зачинщицах драки
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях