В СБУ рассказали о 22 угрозах президенту Украины с 2019 года

Высокопоставленным государственным деятелям Украины угрожали насилием 25 раз с 2019 года, из них 22 угрозы поступили в адрес президента страны. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ).

По информации ведомства, три угрозы были связаны с министром внутренних дел. При этом в СБУ не уточнили личности государственных деятелей.

Службой безопасности и Национальной полицией были установлены 16 человек, причастных к анонимным сообщениям с угрозами.

Как заявили в ведомстве, такие действия могут квалифицироваться по ст. 112 («Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля») и 346 («Угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля») Уголовного кодекса Украины, максимальным наказанием за которые может стать пожизненное заключение с конфискацией имущества.

В 2019 году на посту президента Украины Петра Порошенко сменил Владимир Зеленский. В 2021 году произошла перестановка и в руководстве МВД: главой ведомства стал Денис Монастырский, он сменил на этом посту Арсена Авакова.

Ранее сообщалось, что под Киевом неизвестные расстреляли автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Он не был ранен, однако пострадал его водитель, он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Режиссер Марюс Вайсберг, работавший с Шефиром над рядом кинопроектов, выразил мнение, что инцидент мог быть связан с борьбой администрации Владимира Зеленского против коррупции. Сам Шефир указал, что покушение было совершено с целью «запугивания высшего эшелона власти», но президента «не запугаешь».