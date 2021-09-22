Валерий Рязанский подтвердил информацию об уходе из Совета Федерации

Глава «Союза пенсионеров России» Валерий Рязанский рассказал «Газете.Ru», что уходит из Совета Федерации, но пока не знает, чем будет заниматься.

«Да, ухожу из Совета Федерации, это так. Кто будет моим последователем от Курской области, я приблизительно знаю, но все решается тайным голосованием на Заксобрании. Это достаточно нервозная процедура. Предпочтения мои было бы неправильно сейчас озвучивать. А вдруг проголосуют за другую кандидатуру», — сказал Рязанский.

Первый заместитель председателя комитета СФ по социальной политике также добавил, что не знает, за какую сферу будут отвечать новые представители от Заксобрания Курской области.

«Каждый регион дает поручения своим представителям в федеральных органах власти. Но, учитывая, что я работал в социальном секторе, поэтому для меня приоритетным было все то, что связано с социальной сферой. Это строительство школ, больниц, детских садов, программы поддержки семей. Я думаю, что руководство региона каким-то образом распределит задачи между специалитетами представителей», — отметил Рязанский.

Сенатор признался, что пока не знает, чем займется после того, как покинет верхнюю палату парламента.

«Мне пока еще нечем делиться. 22 года, проведенные в Федеральном собрании — это достаточно большой срок, поэтому я пока еще не определился, чем буду заниматься», — пояснил Рязанский.

Ранее РИА «Новости» сообщали, что из Совета Федерации уйдут в сентябре-октябре 22 сенатора, в результате окажутся вакантными пять постов зампредов комитетов. Скорее всего, сенаторских полномочий лишатся, в частности, первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, первый зампред комитета палаты по федеративному устройству и региональной политике Аркадий Чернецкий, зампред того же комитета Владимир Литюшкин, зампред комитета по науке, культуре и образованию Виктор Смирнов, зампред комитета по соцполитике Татьяна Кусайко.