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В сейме Латвии объяснили русофобией запрет георгиевской ленты

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Александр Кондратюк/РИА «Новости»

Депутат латвийского сейма, лидер партии «Согласие» Янис Урбанович прокомментировал «Газете.Ru» предложенный запрет на ношение в Латвии георгиевских ленточек на публичных мероприятиях.

«Это дань курсу русофобии, а русофобы имеют большинство [в Сейме]. Решение направлено против России, а не против самого символа. Мне кажется, что они не знают происхождения георгиевской ленточки. Очень многие латвийские стрелки с гордостью ее носили в Первую мировую войну», — сказал депутат.

22 сентября комиссия сейма Латвии по правам человека и общественным делам во втором чтении одобрила введение запрета на использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий.

По словам Урбановича, остается неясным, какое мероприятие будут считать публичным и как собираются наказывать тех, кто все равно будет носить георгиевские ленточки.

«Что такое публичное мероприятие? К примеру, два человека — это публичное мероприятие? Или один человек? Или же это обязательно должна быть демонстрация. На мой взгляд, никто не задумывается о том, как это будет исполняться и наказываться. Просто давно ничего антироссийского не было, вот заскучали и решили отметиться», — сказал депутат.

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