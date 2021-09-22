Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В ПАСЕ судей из России и Молдавии предпочли судьям из Украины 19:37
Мэр Нововоронежа пообещал установить новую версию Аленки через месяц 19:34
Бездомному в США грозит 7 лет тюрьмы из-за неуплаты 43 центов 19:27
Университет Граца передумал допускать к занятиям привитых «Спутником V» 19:25
Польская компания PGNiG примет участие в сертификации «Северного потока —... 19:25
Женщины оказались более успешными продавцами, чем мужчины 19:22
16-летний российский талант забил дебютные мячи в Кубке России 19:18
Племянник Кадырова забил первый гол за «Ахмат» 19:11
В «Лаборатории Касперского» раскрыли способы определить фишинговое письмо 19:10
Эрдоган направил в Сирию более 4000 солдат перед встречей с Путиным 19:09

WP: Байден выругался, увидев «игрушки» Трампа в Белом доме

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Reuters

Президент США Джо Байден назвал экс-президента страны Дональда Трампа «чертовым ублюдком» после того, как увидел, какие вещи он оставил после себя в Белом Доме. Об этом написали журналисты Washington Post Боб Вудворд и Роберт Коста в своей книге «Опасность», посвященной передаче президентской власти между двумя лидерами в конце 2020 - начале 2021 годов.

В книге рассказали, что в один из своих первых дней в Белом доме Байден вошел в комнату, где увидел огромный экран на всю стену, на который Трамп скачивал виртуальные курсы по гольфу и отдыхал, тренируясь в этой игре. Это привело нового президента в ярость.

Также сообщается, что Джо Байден не хотел называть Трампа по имени, вместо этого говоря о нем как о «слове на букву Т».

«Газета.Ru» ранее писала о новой книге Вудворда и Косты, в которой будет рассказано о том, как Трамп отнесся к своему поражению на выборах и действительно ли он был готов нанести ядерный удар по Китаю.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Банят за упоминание моей фамилии»
Тренер Хохлов подал иск против Facebook на 150 млн руб.
«В-21 может уничтожать комплексы С-400 или С-500»
Эксперты оценили возможности американского бомбардировщика B-21 Raider
Фоторобот маньяков попробуют составлять по крови. Эксперты опасаются погрешностей
Биоинформатик рассказал, что можно узнать о серийном убийце по крови и сперме
НАТО пересмотрит стратегическую концепцию альянса после создания AUKUS
В ФСБ рассказали о ячейке экстремистов, обезвреженных в Екатеринбурге
Роскомнадзор начал формировать реестр соцсетей
МИД России обвинил США в манипуляции с визами
Новости и материалы
В ПАСЕ судей из России и Молдавии предпочли судьям из Украины
Мэр Нововоронежа пообещал установить новую версию Аленки через месяц
Бездомному в США грозит 7 лет тюрьмы из-за неуплаты 43 центов
Университет Граца передумал допускать к занятиям привитых «Спутником V»
Польская компания PGNiG примет участие в сертификации «Северного потока — 2»
Женщины оказались более успешными продавцами, чем мужчины
16-летний российский талант забил дебютные мячи в Кубке России
Племянник Кадырова забил первый гол за «Ахмат»
В «Лаборатории Касперского» раскрыли способы определить фишинговое письмо
Эрдоган направил в Сирию более 4000 солдат перед встречей с Путиным
Дензела Вашингтона пригласили сняться в «Форсаже»
Звезда сериала «ИП Пирогова» Ксения Теплова родила второго ребенка
В Саратовской области ребенок умер в автобусе по пути из школы
Механик из Кузбасса может получить реальный срок за неосторожное высказывание
Зеленский обсудил кибербезопасность с главой Microsoft
Вратарь «Уфы» отразил все послематчевые пенальти
Женщина, потерявшая память на хорватском острове, создавала украшения для Бриджит Бардо
Британским экоактивистам грозит тюрьма за перекрытие автомагистралей
Все новости
Несогласие, сожаление и халва
Как в России отреагировали на слова Эрдогана об аннексии Крыма
«Нельзя так летать». В Хабаровском крае пропал Ан-26
Спасатели ищут самолет Ан-26 в ночных условиях под Хабаровском
«Ответ будет сильным». Что говорят о нападении на помощника президента Украины
Песков тяжело вздохнул, услышав о «российском следе» в покушении на советника Зеленского
Пенсии, мигранты, борьба с либералами: чем займутся звезды в Думе
Певцов, Попов и Майданов — об инициативах, которые они будут продвигать в Госдуме
Кастеты и пистолеты. Что известно о массовой драке в Евпатории
В Крыму задержали 58 человек после драки со стрельбой на заправке
Модельеры пересчитали зубы
Telegram-каналы нашли российские корни у серег-зубов модельера Симон Роша
Как в России прощались с погибшими при стрельбе в Перми
«Хотел припугнуть, а не убивать»
Москвич застрелил из ружья бывшую невестку из-за раздела имущества
Складной смартфон и Windows 11: главное с конференции Microsoft
Microsoft провела осеннюю презентацию
Поделить детей и дом. Бред Питт пожаловался суду на коварство бывшей жены
Анджелина Джоли и Брэд Питт судятся за особняк на юге Франции
Орден, медаль, звания. Инспекторов наградили за спасение людей в Перми
Путин наградил орденом Мужества полицейского, который обезвредил напавшего на ПГНИУ
«Интенсивный рост». В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с COVID-19
Попова заявила о росте заболеваемости коронавирусом в 36 регионах России
Балканский метеорит нашли по камерам
В Словении обнаружили обломки болида, сопоставив данные с видеорегистраторов
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях