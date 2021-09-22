WP: Байден выругался, увидев «игрушки» Трампа в Белом доме

Президент США Джо Байден назвал экс-президента страны Дональда Трампа «чертовым ублюдком» после того, как увидел, какие вещи он оставил после себя в Белом Доме. Об этом написали журналисты Washington Post Боб Вудворд и Роберт Коста в своей книге «Опасность», посвященной передаче президентской власти между двумя лидерами в конце 2020 - начале 2021 годов.

В книге рассказали, что в один из своих первых дней в Белом доме Байден вошел в комнату, где увидел огромный экран на всю стену, на который Трамп скачивал виртуальные курсы по гольфу и отдыхал, тренируясь в этой игре. Это привело нового президента в ярость.

Также сообщается, что Джо Байден не хотел называть Трампа по имени, вместо этого говоря о нем как о «слове на букву Т».

«Газета.Ru» ранее писала о новой книге Вудворда и Косты, в которой будет рассказано о том, как Трамп отнесся к своему поражению на выборах и действительно ли он был готов нанести ядерный удар по Китаю.