Германия не признает проведенные в Крыму результаты выборов в Госдуму

Правительство Германии не признает результаты выборов в Государственную думу, проведенных в Крыму. Об этом заявила представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер, передает ТАСС.

Политик отметила, что возвращение Крыма в состав России — это «нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины».

«Из этого следует то, что мы, конечно, не признаем проведение выборов в Крыму», — сказала Деммер.

Также она назвала «нарушением международного права» предоставление возможности проголосовать на выборах в Госдуму жителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик с российскими паспортами.

Ранее Верховная рада Украины не признала выборы в Госдуму России.

До этого признать выборы в Госдуму в России отказались власти Грузии. В МИД страны подчеркнули, что приняли такое решение в связи с проведением голосования в Крыму и Севастополе.

Выборы в Госдуму в России завершились 19 сентября. Они проходили три дня — с 17 по 19 сентября. В нескольких регионах проголосовать можно было в режиме онлайн. Параллельно с думскими выборами проходили прямые выборы глав девяти российских субъектов и 39 парламентов регионов.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.