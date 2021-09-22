Матвиенко заявила, что онлайн-голосование могут ввести на выборах-2024 по всей стране

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко допускает, что электронное голосование могут ввести на президентских выборах 2024 года уже по всей стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Перед выборами президента России еще две электоральные кампании. Посмотрим, как будет поставлен этот процесс», — уточнила она.

По словами Матвиенко, в будущем систему электронного голосования наладят, что обеспечит возможность ее использования на всех уровнях выборов.

Выборы в Государственную думу VIII в России окончились 19 сентября. Голосование проходило три дня — с 17 по 19 сентября. В нескольких регионах страны можно было проголосовать в режиме онлайн, в том числе в Москве. Параллельно с думскими выборами проходили прямые выборы глав девяти российских субъектов и 39 парламентов регионов.

Ранее сообщалось, что политическая партия «Единая Россия» получила 324 места в новом созыве Госдумы. От КПРФ будут мандаты у 57 членов партии. В прошлом созыве их было 42.